Sky Cinema, una breve anteprima de "Il meglio deve ancora venire"

La riuscita commedia francese, un vero e proprio inno all’amicizia, esce nelle sale italiane il 17 settembre, distribuita da Lucky Red. In onda alle 21.15 su Sky Cinema Due, in coda a 100X100 Cinema, i primi minuti del film

Presentata l’anno scorso alla Festa del Cinema di Roma e accolta con favore tanto dal pubblico quanto dalla critica, esce nelle sale giovedì 17 settembre Il meglio deve ancora venire, preziosa commedia francese diretta da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, con protagonisti gli eccezionali Fabrice Luchini e Patrick Bruel.



Il film segue le vicende del rigido e pedante Arthur (Luchini) e del viveur Cesar (Bruel). Amici per la pelle nonostante le differenze, i due, convinti entrambi che l’altro sia ormai prossimo alla morte, decidono di concedersi una serie di folli avventure, nel tentativo di realizzare il desiderio finale dell’altro.



Il meglio deve ancora venire è uno spassoso inno all’amicizia, di cui avremo la fortuna di poter godere i primi minuti in esclusiva proprio giovedì 17 settembre, quando Sky Cinema Due manderà in onda un’anteprima del film alle 21.15, in coda a 100X100 Cinema.



Un assaggio di questa deliziosa commedia in bilico fra la celebrazione sfrenata della vita e l’accettazione della morte, in grado di coniugare leggerezza e spunti di riflessione profonda grazie a una sceneggiatura scritta con mestiere e alla bravura dei due protagonisti.