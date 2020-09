Mister Link, la nuova avventura di Chris Butler

Sir Lionel Frost ha un sogno: si chiama Mister Link. Frost è un avventuriero coraggioso, ma non sono in tanti a credere in lui. E così decide di mettersi alla prova, andando alla ricerca di una creatura mitologica leggendaria, Mister Link, in un viaggio verso le foreste del Nord America.

Chi è Mister Link?

Questo il tema dell'ultima sfida di Chris Butler, che si cimenta nella regia di questa avventura coraggiosa. Ma chi è Mister Link? E' una creatura un po' buffa, soprendentemente intelligente, e molto sensibile. Vive in solitudine, e vuole trovare una parte della sua famiglia, che vive nella favolosa valle di Shangri-La. Chiede allora aiuto a Sir Frost.

Il Viaggio e l'avventura

Insieme all'intraprendente Adelina Fortnight, e alla sua mappa che può condurli verso la valle, il simpatico trio si imbarca verso una nuova avventura. Un viaggio pieno di insidie, dove non mancheranno brivido, emozioni e tante risate. Una sorta di "Strana Coppia", in chiave fantasy.

"Un eroe ardito"

"In varie occasioni, nella mia carriera, mi sono ritrovato a pensare che l’animazione avesse bisogno di un nuovo tipo di eroe, un mix tra Indiana Jones e Sherlock Holmes. Qualcuno appassionato e idiosincratico, pronto a superare qualsiasi ostacolo per raggiungere il suo scopo. Sir Lionel Frost è nato così, e quale impresa migliore per questo ardito eroe?". Questo il commento di Butler.