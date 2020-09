Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, Liam Neeson lo difende

Come riportato anche dal magazine The Hollywood Reporter, Liam Neeson ha parlato del film a oltre vent'anni di distanza

È il 1999 quando Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma fa il suo arrivo al cinema. La pellicola porta sul grande schermo un nuovo capitolo di una delle saghe cinematografiche più celebri e amate nel mondo dell’intrattenimento, ma come ogni grande opera, non mancano pareri discordanti.

Liam Neeson: “Ho dovuto giocare con quelle meravigliose spade lase”

Stando a quanto riportato anche dal magazine The Hollywood Reporter, a oltre vent’anni di distanza dall’uscita del film, Liam Neeson, interprete di Qui-Gon Jinn, ha discusso della pellicola e dell’interpretazione di Ahmed Best nei panni di Jar Jar Binks nel corso di un’intervista con Andy Cohen: “Mi piace il film. So orgoglioso di ciò e di averne fatto parte. Ho interpretato uno Jedi. Ho dovuto giocare con quelle meravigliose spade laser e tutto il resto. È stato fantastico, Andy, davvero”.

In seguito, l’attore ha parlato di Ahmed Best: “È stato oggetto di tante critiche, a un livello che ha davvero colpito la sua carriera. Devo dire che mentre stavo girando il film, era probabilmente uno dei ragazzi più divertenti e di talento con cui abbia mai lavorato”.