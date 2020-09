Rick Moranis è uno dei volti che hanno segnato maggiormente la settima arte. L’attore, classe 1953 , è un’icona della settima arte grazie a pellicole divenute dei veri e propri cult e ancora oggi in grado di far emozionare e divertire il pubblico di tutto il mondo.

Rick Moranis: il comeback

Dopo lo straordinario successo ottenuto a cavallo tra gli anni ’80 e il decennio successivo, Rick Moranis ha optato per un allontanamento dal mondo della recitazione dedicandosi ad altri progetti.

A oltre vent’anni di distanza dall’ultima pellicola, pochi mesi fa l’attore ha annunciato il suo ritorno nel sequel del film Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, una delle commedie di maggior successo nella storia del cinema.

In queste ore Rick Moranis è al centro dei media per il suo inatteso comeback sullo schermo, infatti l’attore è il protagonista di uno spot commerciale in compagnia di Ryan Reynolds (FOTO) che nel video dichiara di averlo invitato in quanto suo grandissimo fan.

Il filmato, dalla durata di circa quaranta secondi, ha immediatamente conquistato il pubblico di tutto il mondo collezionando centinaia di migliaia di visualizzazioni, al momento ad esempio su YouTube sono oltre 600.000