Le finalità sono nobilissime: in un momento delicato per tutti i mestieri del mondo del cinema, con il ricavato dell'asta Fondazione Ente dello Spettacolo intende finanziare e sostenere numerose borse di studio per tutti i giovani che vogliono intraprendere questo mestiere - quello di giornalista, critico, ufficio stampa... - sempre affascinante, ma molto più complicato che in passato. Sul frigorifero compaiono 105 firme a cominciare da due premi Oscar come Gabriele Salvatores e il documentarista Alex Gibney (quest'anno fuori concorso con Crazy, not Insane), per continuare con maestri come Gianni Amelio e Mario Martone, star come Monica Bellucci, Alessandro Gassmann e Isabelle Huppert, i vincitori delle due Coppe Volpi Luca Marinelli e Ariane Ascaride o il "collega" Thierry Fremaux, direttore del Festival di Cannes. Quanto mai appropriato il nome OperaUnica, per un pezzo da collezione relativo solo all'edizione 2019: la versione 2020 è "in allestimento" e verrà prevedibilmente messa all'asta nel 2021.