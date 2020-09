Venezia 2020, oggi il Festival parla messicano. DIRETTA

Nona e terzultima giornata per Venezia 77, oggi è il giorno di Michel Franco, la trama del film in concorso: Nuevo Orden

In questo affascinante dramma distopico ricco di suspense, uno sfarzoso matrimonio dell’alta società viene mandato a monte da una rivolta inaspettata, scaturita dal confitto sociale che dà il via a un violento colpo di stato. Attraverso gli occhi della solidale giovane sposa e dei domestici che lavorano per e contro la sua abbiente famiglia, Nuevo Orden descrive a rotta di collo la caduta di un sistema politico e la nascita di uno ancora più angosciante.