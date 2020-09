Vincent Cassel interpreta Paul Gauguin nel docu-film: il trailer

Vincent Cassel torna sul grande schermo nel ruolo di Paul Gauguin nel docu-film sul celeberrimo pittore. L’attore francese, protagonista a inizio anno in “Underwater” (pellicola passata alla storia perché è stata l’ultima distribuita sotto l’etichetta Fox prima che il nuovo proprietario ne cambiasse il nome in 20th Century Studios), si è concentrato nuovamente su una produzione cinematografica, visto che recentemente ha vestito i panni di Engerraund Serac, nella terza stagione della serie HBO “ Westworld ”.

LA TRAMA E IL CAST DI “GAUGUIN”, IL DOCU-FILM CON VINCENT CASSEL

approfondimento

Da Ligabue a Leonardo da Vinci: i più grandi pittori al cinema

I film su Paul Gauguin sono molteplici, ognuno ha cercato di raccontare un pezzo di vita del noto artista. Quello con Vincent Cassel è ambientato nel 1891 e si concentra sugli ultimi anni del pittore. Gauguin aveva lasciato la Francia e ricercava nuovi stimoli per la sua pittura. Il suo sogno era quello di vivere libero e in maniera selvaggia, lontano dai codici morali ed estetici imposti dall’Europa. Si perse così nella natura primitiva di Tahiti, sfidando non soltanto la solitudine, ma anche la povertà e la malattia. Proprio in quel contesto incontrò Téhura, una giovane del luogo che divenne la sua più grande musa ispiratrice.

A completare il cast ci sono Tuheï Adams, Malik Zidi, Pua-Taï Hikutini e Pernille Bergendorff. Quest’opera uscì in Francia nel 2017, ma arriva in Italia soltanto tre anni dopo. Edouard Deluc è nel frattempo tornato dietro alla macchina da presa per “Temps de chien”. Il film, distribuito da Draka Distribution insieme a Conform e Prism Consulting, è tratto dal racconto illustrato “Noa Noa: The Tahiti Journal of Paul Gaguin”.