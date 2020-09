"Robin's Wish", il trailer del docu-film su Robin Williams

Robin Williams ci ha tristemente lasciati l’11 agosto 2014. Il celebre attore morì a 63 anni appena compiuti in quel di Paradise Cay (California, USA). Sono passati sei anni dalla sua scomparsa e un documentario ufficiale, approvato dalla vedova dell’attore statunitense (Susan Schneider Williams), intende ripercorrere gli ultimi mesi di vita di una delle figure più amate della storia di Hollywood. Il film ha debuttato lo scorso 1° settembre in VOD negli Stati Uniti d’America: “Robin’s Wish”, diretto da Tylor Norwood, spiega nel dettaglio come l’artista abbia lottato contro una malattia neurodegenerativa nota come demenza a corpi di Lewy.

Premio Oscar nel 1998 per aver interpretato lo psicologo Sean McGuire in “Will Hunting – Genio ribelle”, Robin Williams è diventato celebre anche per grandi interpretazioni in blockbuster come “Hook – Capitan Uncino”, “Jumanji”, “Mrs. Doubtfire” e “Patch Adams”. I suoi ultimi due film, usciti entrambi postumi, sono stati “Natale con i tuoi” e “Notte al museo – Il segreto del faraone”.