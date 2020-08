La Collezionista presenta 7 film per farti innamorare

In occasione della prima tv "7 ore per farti innamorare", brillante commedia di e con Gianpaolo Morelli, Barbara Tarricone ci porta alla scoperta di sette titoli (disponibili su Sky On Demand) che ci illustrano l'amore e le sue strategie

C’è una nuova collezione che si chiama 7 film per farti innamorare , sette commedie romantiche che hanno tutte in comune il tema dell’innamoramento: cioè come ci si innamora? c’è una formula per innamorarsi, un processo, una regola? È vero che gli opposti si attraggono oppure no? Prima che ci scoppi la testa con tutte queste domande cerchiamo un po’ di risposte tra i film della collezione! !

Il film è molto carino, ambientato in una Napoli pulita e bella da vedere. E finalmente ribalta un po’ gli stereotipi, perché sono i maschi a volere una donna a tutti i costi, non come in:

Tralasciando che la cosa più incredibile è pensare che una “molli” Morelli o che gli servano strategie di seduzione, gli esperti di corteggiamento che fanno corsi a uomini insicuri o timidi esistono veramente. Mi era capitato di avere uno di questi pick up artists (si chiamano così ed è un brand internazionale) in una trasmissione. Questo aveva varie tecniche a disposizione tra cui quelle descritte nel film: sminuire la preda, alternare l’attenzione etc., ed era piuttosto patetico!

Giampaolo Morelli si dà alla regia, ma è anche protagonista di questa commedia romantica (basata su un suo romanzo), ambientata a Napoli. Mollato dalla ragazza per il suo capo, con cui la becca, cambia lavoro e si trova a scrivere per una rivista maschile: Macho Man. Ed è per scrivere un articolo che approfondisce i metodi di una esperta in corteggiamento: Serena Rossi.

Non come in La dura verità che è basato un po’ lo stesso principio: basta sapere le regole per fare innamorare un uomo. Qui però è Katherine Heigl che, nonostante sia una brillante, esperta, bella produttrice televisiva, quando arriva il rozzissimo Gerard Butler a consigliarle le sue regole becere per trovare un uomo (tutte cose “Innovative” come indossare vestiti attillati, extension, etc.) …fa tutto quello che le consiglia lui!

Il tema scottante è affrontato da Miles Teller (Whiplash ma lo vedremo anche nel prossimo Top Gun) e Analeigh Tipton … La storia che doveva essere di una notte diventa forzatamente di una settimana, perché non possono più uscire di casa a causa di una tormenta di neve. Succede veramente a New York anche se di solito lo si sa prima e non si esce di casa proprio per evitare di rimanere bloccati da qualche altra parte.

Quindi ad Amy Adams, fidanzata da tempo con uno (Adam Scott) che non le chiede di sposarla, tocca andare fino in Irlanda (lui è lì) per fargli la proposta. Lotta contro il tempo per arrivare entro il 29 febbraio, una serie di inconvenienti la portano a fare il viaggio con Matthew Goode… Si innamorerà di questo bel barista irlandese anziché sposare il suo newyorchese in carriera?

A proposito di opposti che si attraggono non possiamo non rivedere per la milionesima volta Grease - Brillantina Si chiama così! Con anche Brillantina! Che meraviglia di titolo retrò! Su questo film non vi posso dire nulla che non sappiate già, anche io come tutti mi sono innamorata di John Travolta quando l’ho visto anche se avevo 2 anni.

Scena finale culto, lei si è trasformata per lui ma anche lui aveva abbandonato la giacca dei Thunderbolt…

You better shape up because I need a man, gli dice Olivia Newton John: Tipo mettiti in riga perché mi serve un uomo (non un ragazzino! ahhh parole sante che chissà quante donne vorrebbero dire! Ma anche: my heart is set on you. Cioè comunque ho scelto te. Romanticismo e pragmatismo insieme.