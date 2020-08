"On the Rocks", il primo trailer del nuovo film di Sofia Coppola

In autunno uscirà la pellicola con protagonisti Bill Murray e Rashida Jones, padre e figlia impegnati in uno spionaggio per scoprire se la ragazza viene tradita

Sofia Coppola torna dietro la macchina da presa per dirigere il settimo lungometraggio della sua carriera. La regista statunitense riabbraccia il suo passato dopo i cortometraggi per Chanel, a tre anni di distanza da “L’inganno” con cui vince il premio per la miglior regia al Festival di Cannes. La nuova pellicola, intitolata “On The Rocks”, è una commedia amorosa: al centro i problemi sentimentali con tanta ironia sugli equivoci, ma anche le tante paure sull’amore e le conseguenze che può portare questo sentimento. Il nuovo film sarà prodotto da A24 per Apple+ e uscirà ufficialmente a ottobre 2020 , ancora non si sa se direttamente in streaming oppure con doppia distribuzione. È stato diffuso il primo trailer ufficiale di “On The Rocks”

LE DICHIARAZIONI DI SOFIA COPPOLA SUL NUOVO FILM

La 49enne figlia d’arte, vincitrice del Premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale con “Lost in Translation”, ha commentato in questo modo la sua nuova fatica cinematografica in un’intervista concessa a EW: "Volevo fare qualcosa di più leggero, giocoso, con molto cuore e sincerità. Felix è un gentiluomo vecchio stampo abituato a parlare mentre beve Martini. Guarda alle donne e alle relazioni dando consigli dalla sua prospettiva, che è diversa da quella del marito di Laura, e lei cerca di vederla dalla sua prospettiva. La contrapposizione è la visione della Martini generation, come guardano a uomini e donne in modo diverso rispetto a noi".

LA TRAMA DI “ON THE ROCKS”: UNA COMMEDIA AMOROSA CON SPIONAGGIO RELAZIONALE

Bill Murray interpreta Felix, il papà di Laura (Rashida Jones). La ragazza è sposata con Dean, un uomo d’affari che viaggia spesso per lavoro e si intrattiene a lungo in ufficio. Dean inizia a passare troppo tempo lontano da casa e Laura si insospettisce, decidendo così di chiedere consiglio a suo padre, esperto di relazioni extraconiugali. Insieme indagano e pedinano l’uomo, con l’obiettivo di capire se Dean stia tradendo la moglie. Inizia così un’avventura tra le strade di New York, dove papà e figlia troveranno quel rapporto che non avevano mai avuto in passato.

IL CAST DI “ON THE ROCKS”: CI SONO BILL MURRAY E RASHIDA JONES

Sofia Coppola torna a lavorare con Bill Murray, protagonista nel suo “Lost in Translation”. Il 69enne interpreterà il ruolo del papà di Laura, un grande playboy in gioventù che ha un rapporto un po’ turbolento con la figlia. Rashida Jones, protagonista in “Prendimi!” nel 2018, veste i panni della moglie che dubita della fedeltà del marito Dean, spesso lontano da casa per lavoro. Dean è interpretato da Marlon Wayans, nel cast figurano anche Jenny Slate, Jessica Henwick, Barbara Bain, Nadia Dajani.