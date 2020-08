Buon compleanno Sean Connery: è festa su Sky Cinema Collection

Dal 24 al 28 agosto, in occasione dei 90 anni compiuti il 25 dal leggendario attore premio Oscar, vanno in onda alcuni dei suoi film più amati, da The Untouchables – Gli intoccabili a 007 - Licenza di uccidere: i titoli saranno anche disponibili On Demand nella collezione Sean Connery

Stiamo naturalmente parlando di Sean Connery , l’attore scozzese premio Oscar diventato famoso in tutto il mondo per essere stato il primo ad aver prestato il volto all’iconico personaggio di James Bond ( scopri anche tutti gli altri attori ), che da allora avrebbe sempre conservato un pizzico della sua personalità.

Da 007 a Indiana Jones, gli 87 anni di Sean Connery. FOTO

Tra le pellicole in onda troviamo cult “intoccabili” (è proprio il caso di dirlo) come per l’appunto The Untouchables – Gli intoccabili, capolavoro di Brian De Palma incentrato sul lavoro di Elliot Ness (Kevin Costner) e del suo team per incastrare il famigerato gangster Al Capone (Robert De Niro). L’interpretazione sensazionale di Jimmy Malone da parte di Sean Connery gli valse nel 1988 il premio Oscar come Miglior attore non protagonista.



A rappresentare la saga di Bond non poteva mancare il capitolo inaugurale Agente 007 - Licenza di uccidere, in cui il giovane Connery si cala per la prima volta nella parte che lo consacrerà nella storia del cinema, qui al fianco della bellissima Ursula Andress (gli 80 anni della prima Bond Girl: VIDEO).



Tra gli altri film in programma troviamo la spy story Casa Russia, tratta da un romanzo di John Le Carré, con Connery impegnato sul set assieme a Michelle Pfeiffer (FOTO), Scoprendo Forrester, storia di formazione diretta da Gus van Sant, e Il primo cavaliere, storia ambientata alla corte di re Artù con Richard Gere e Julia Ormond.

Quale modo migliore per augurare buon compleanno a uno degli attori più talentuosi di sempre, che tuffarsi nelle sue pellicole più riuscite? L'appuntamento è dal 24 agosto su Sky Cinema Collection!