Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 12 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 12 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film bellici da vedere stasera in TV

Midway, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

War movie firmato da Roland Emmerich, con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Film ambientato nel 1942 nell’atollo di Midway, dove la Marina americana reagisce all’attacco della flotta imperiale giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Film thriller da vedere stasera in TV

Gone Baby Gone, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ben Affleck dirige il fratello Casey Affleck, insieme con Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati indagano sulla scomparsa di una bambina in un quartiere malfamato di Boston.

Gioco a due, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller di John McTiernan con Pierce Brosnan. Un miliardario ruba un quadro di Monet da un museo di New York. Un uomo affascinante che riesce a far innamorare di sé anche la detective che dovrebbe riuscire a incastrarlo.

Film western da vedere stasera in TV

Il grande paese, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film cult con Gregory Peck e Charlton Heston. Due famiglie si contendono un pezzo di terra nel Texas. Lì scorre l’unico corso d’acqua della zona.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Playmobil: The Movie, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Primo lungometraggio animato dedicato ai celebri giocattoli. Marla e Charlie sono fratelli, purtroppo orfani, scaraventati di colpo nel mondo dei Playmobil, nel cuore di una battaglia tra vichinghi.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Equals, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Kristen Stewart e Nicholas Hoult in un film prodotto da Ridley Scott. Due giovani amanti vivono la propria relazione proibita in una realtà distopica.

Film romantici da vedere stasera in TV

Moonlight & Valentino, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Ricco cast per questa commedia romantica, con Jon Bon Jovi, Whoopi Goldberg e Gwyneth Paltrow. Un attraente imbianchino entra di colpo nella vita di una donna che ha perso il marito.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Boy Erased – Vite cancellate, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Nicole Kidman e Russell Crowe in un film tratto da una storia vera. Il figlio di un predicatore confessa la propria omosessualità. Si ritroverà iscritto a un programma di riabilitazione.

Turista per caso, ore 21:15 su Premium Cinema 2

La vita di Macon e Sarah Leary cambia drasticamente dopo la morte del figlio. Un film cult con William Hurt.

Film comici da vedere stasera in TV

Mamma o papà?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel remake di una commedia francese. Due ex coniugi lottano in tribunale, durante il divorzio, per non ottenere l’affidamento dei figli.

Rimini Rimini, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Sentimenti, equivoci, divertimento e passione nell’estate italiana di Rimini.

Duplex - Un appartamento per tre, ore 21:00 su Sky Cinema Uno +24

Una divertente commedia di Denny DeVito con Ben Stiller e Drew Berrymore. Una giovane coppia di sposi trova la casa dei sogni, ma la deve condividere con un’anziana dispettosa e diabolica. Un film per tutta la famiglia per una serata di relax con Sky.

L’Immortale, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Marco D’Amore dirige e interpreta un film che analizza il personaggio di Ciro Di Marzio, detto l’Immortale, dall’infanzia all’età adulta.

Film horror da vedere stasera in TV

The Banana Splits Movie, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Una commedia horror che vede quattro pupazzi robot trasformarsi in feroci assassini a causa di un inconveniente.

Final destination 2, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Secondo capitolo della saga diretta da D. Ellis. Prima di partire per un weekend con degli amici, Kimberly Corman ha la premonizione di un terribile incidente. Riuscirà a ingannare la morte?

I programmi in chiaro

SuperQuark, ore 21:25 su Rai 1

Piero Angela conduce il suo celebre programma di divulgazione scientifica, ormai cult.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Primo episodio della ventiquattresima stagione, dal titolo “Buon compleanno”. Poco prima del suo 50esimo compleanno, Semir rassegna le proprie dimissioni dalla Polizia Autostradale, perché tormentati da ricordi e rimorsi.

L’altra metà della storia, ore 21:20 su Rai 3

Charlotte Rampling e Jim Broadbent in un dramma sentimentale. A causa di un diario lasciatogli in eredità, un uomo di 70 anni è costretto a confrontarsi con i segreti del proprio passato.

Come sorelle, ore 21:21 su Canale 5

Sesto episodio della prima stagione della fiction. Le ragazze incontrano finalmente la madre e iniziano a instaurare un rapporto con lei.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1

Diciassettesimo episodio della settima stagione, dal titolo “Dietro la parete”. Nel corso di un’operazione, Stella Kidd sospetta che nell’ultima stanza controllata di un edificio in fiamme fossero nascosti dei bambini.

CR4 – La repubblica delle donne, ore 21:25 su Rete 4

Piero Chiambretti conduce un programma interamente dedicato al mondo femminile.

Instinct – Istinto primordiale, ore 21:15 su La7

Un affermato naturalista viene arrestato e rinchiuso in un manicomio criminale con l’accusa di due cruenti omicidi.

Serendipity – Quando l’amore è magia, ore 21:30 su Tv8

Jack e Sarah si incontrano per caso e per lui è subito evidente che si tratti di colpo di fulmine. Il destino li ha fatti incontrare ma lei è scettica.

Finché giudice non ci separi, ore 21:25 su Nove

Francesca Inaudi in una commedia sul tema della separazione. Tre amici cercano di consolare Massimo, in crisi per il divorzio. Il tutto precipita quando la vicina bussa alla porta.