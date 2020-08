Tron 3, Jared Leto protagonista: ecco il probabile titolo

Dopo tanti rumors, ecco le prime conferme ufficiali su “Tron 3”. Il film che chiuderà la trilogia si farà e avrà come protagonista Jared Leto. A parlarne è stato lo stesso attore, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Sono enormemente grato per l’opportunità di dar vita a questo film, soprattutto perché sia il film che il videogioco originale mi hanno enormemente colpito da bambino. Il fatto che io possa far parte di questo nuovo capitolo è incredibile”.

Stando a quanto riportato da “Deadline”, dietro la macchina da presa ci sarà Garth Davis. La nuova sceneggiatura è invece a firma di Jesse Wigutow, con i fan che si pongono enormi dubbi proprio sullo script che Leto e Davis andranno a sviluppare. Nel 2010 “Tron: Legacy” riportò sul grande schermo il personaggio interpretato da Jeff Bridges, seppur con molte modifiche. Al tempo si attendeva con ansia un sequel diretto, che riprendesse esattamente la trama narrata, sfruttando lo stesso cast, con Olivia Wilde e Garrett Hedlund come protagonisti. Oggi non si hanno invece informazioni in merito alla direzione che la saga prenderà nei prossimi anni.