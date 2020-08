Da 007 a "Travolti dal destino", 10 film ambientati in Sardegna

5/10

“007 – La spia che mi amava” (Lewis Gilbert, 1977). Decimo film della saga di James Bond, ambientato in Sardegna dove si trova la base di Karl Stromberg. Girato a Palau, Capriccioli, Alghera, Santa Teresa di Gallura e un memorabile inseguimento per le strade di Porto Cervo con James Bond a bordo di una Lotus Esprit subacquea. Non dei migliori 007, si fa ricordare soprattutto per la canzone Nobody does it better di Carly Simon.

Le locandine dei film di 007