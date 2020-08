Michelangelo, un genio tra peccato e furore

L’acclamato regista russo Andrey Konchalovsky racconta il genio e la follia dell’artista Michelangelo Buonarroti, interpretato da Alberto Testone. In prima tv su Sky Cinema Due, martedì 11 agosto

Il Peccato ripercorre alcuni dei momenti della vita di Michelangelo per rivelare l’umanità più profonda del genio del Rinascimento attraverso la visione di Andrei Konchalovsky. L'Autore cerca di addentrarsi nel mondo dell’uomo del Rinascimento ricco di fantasie religiose, con tutti i suoi pregiudizi e tutte le sue credenze. Lo sguardo immaginifico del grande regista indaga un artista inarrivabile e un uomo in perenne ricerca, in lotta con i potenti del tempo, in conflitto con la sua famiglia e, soprattutto, con se stesso.

"Il peccato" è dedicato al grande Michelangelo ed è inteso come una "visione", genere che fu popolare nel tardo Medioevo ed ebbe il suo culmine con la dantesca Divina Commedia. Questo genere offre ampie possibilità di interpretazione dei personaggi e dei fatti per far luce sulla coscienza del genio, uomo del Rinascimento con le sue superstizioni ed esaltazioni, il suo misticismo e la sua fede nei miracoli. Voglio quindi esprimere non solo l'essenza del carattere di Michelangelo, ma anche "sapori e odori" dell'epoca in cui è vissuto, sanguinosa e crudele, ma piena di ispirazione e di bellezza. La poetica del film nasce dall'intreccio tra la barbarie, che non intende ritirarsi dalla scena, e la straordinaria capacità dell'occhio umano di vedere la bellezza intramontabile del mondo e dell'uomo da trasmettere alle generazioni che verranno". Andrei Konchalovsky