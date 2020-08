Addio a Reni Santoni, star del cinema e della tv

Si è spento a 81 anni, l'attore di origine spagnole. Aveva lavorato in "Cobra" con Stallone e in "Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo", con Clint Eastwood. In tv era diventato famoso grazie al personaggio di Poppie nella serie "Seinfeld"

Reni Santoni, dai teatri di Broadway alla serie tv Seinfeld

DI origini córse e spagnole, Reni Santoni era nato a New York il 21 aprile del 1939. Inizio la sua carrier calcano di palcoscenici dei teatri Off Broadway, in spettacolo come "The Umbrella" e "The Mad Show"

La sua prima apparizione sul grande schermo fu nel 1964, in l'uomo dei banco dei pegni in cui interpretava un balordo che tentava di vendere una radio.

Il suo debutto come attore protagonista avvene nel 1967 nella commedia Enter Laughing di Rob Reiner. Il decano della critica cinematografica americana Roger Ebert lo definì "un promettente giovane interprete con la giusta combinazione di spontaneità e disperazione."

Nel 1971, a fianco di Clint Eastwood lavorò in Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, interpretando il detective Chico Gonzales. Tornò a interpretare il poliziotto nel1 986, questa volta insieme a Sylvester Stallone in Cobra. Ultimamente era apparso a fianco di Sandra Bullock in 28 giorni dopo

In tv Reni Santoni partecipò a svariate serie televisive come, Barnaby Jones, Lou Grant, Hardcastle & McCormick, Hill Street giorno e notte, Miami Vice, La signora in giallo, Murder One e La vita secondo Jim.

Ma certamente il su ruolo più importante fu quello Poppie, il ristoratore niente affatto irreprensibile di Seinfeld.