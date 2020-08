Sky Cinema Collection – Western: è l’ora della resa dei conti

Dal 1° al 14 agosto il canale 303 di Sky dedica la sua programmazione ai grandi classici del genere, dalla leggendaria Trilogia del dollaro di Segio Leone fino a successi recenti come The Hateful Eight e I Fratelli Sisters

Già dal primo weekend di programmazione, quello di sabato 1 e Domenica 2 agosto, si capisce che qui si fa sul serio, con il grande omaggio ad alcuni classici western come l’intera saga de I magnifici sette , Il fiume rosso di Howard Hawks e Io sono Valdez di Edwin Sherin.

Da sabato 1 a venerdì 14 agosto il canale 303 di Sky rendere omaggio ai grandi successi di questo amatissimo genere indossando cappello e stivali e trasformandosi in Sky Cinema Collection – Western .

approfondimento

Sergio Leone, le frasi più famose dei suoi film. FOTO

Il fine settimana successivo si rilancia con una vera e propria maratona dedicate agli spaghetti western, i film made in Italy che furono in grado di rivoluzionare il genere a livello mondiale. Si va dalla mitica Trilogia del dollaro di Sergio Leone a chicche come Il mercenario di Sergio Corbucci e La resa dei conti di Sergio Sollima.



Tra gli altri titoli presenti nella programmazione di Sky Cinema Collection – Western è doveroso segnalare perle del calibro de I cavalieri dalle lunghe ombre di Walter Hill e Balla coi lupi di Kevin Costner, senza dimenticare successi recenti come The Hateful Eight (10 curiosità sul film) di Quentin Tarantino e I fratelli Sisters di Jacques Audiard.



Tutti i titoli in programma saranno disponibili anche On Demand nella collezione Western, a eccezione di Cowboys & Aliens.