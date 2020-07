E' morto Alan Parker, regista di "Fame" e "Fuga di Mezzanotte"

E' morto a 76 anni Alan Parker, regista, sceneggiatore, produttore, scrittore e attore britannico. Tra i suoi film più famosi ricordiamo Fuga di Mezzanotte (1978), Saranno famosi (1980), Birdy (1984), Angel Heart (1987), Mississippi Burning (1988) e Evita (1996). Candidato due volte all'Oscar per la miglior regia per Fuga di Mezzanotte e Mississippi Burning, vinse un Grand Prix della Giuria a Cannes per Birdy. Il suo ultimo film, The Life of David Gale, risaliva al 2003. Era malato da tempo.