Dune, il trailer potrebbe arrivare il mese prossimo

Secondo alcune indiscrezioni,il primo trailer del film potrebbe essere diffuso in occasione delle proiezioni speciali per i festeggiamenti del decimo anniversario del film Inception.di Christopher Nolan

In arrivo il trailer di Dune, il remake di Denis Villeneuve

approfondimento

Dune, nuova foto del film con Timothée Chalamet

Il tanto atteso primo trailer di Dune, il kolossal che vede dietro la macchina da presa, il regista Denis Villeneuve, potrebbe arrivare il mese prossimo. A riportare la notizia è stato il Palads Teatret, una sala cinematografica di Copenhagen, che ha appunto comunicato la presenza del trailer di Dune prima della proiezione speciale per i festeggiamenti del decimo anniversario del film Inception di Christopher Nolan. Ma il trailer di Dune non sarà forse l’unico a venire trasmesso prima di Inception. Anche un altro atteso blockbuster di Warner Bros. debutterà nella stessa occasione: si tratterà di un nuovo trailer di Wonder Woman 1984.