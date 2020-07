Sky Cinema Collection – Sport Movies: una programmazione da campioni

Dal 25 al 31 luglio sul canale 303 di Sky vanno in onda i film cult e i successi recenti che hanno messo al centro lo sport e i suoi protagonisti, da Pelé a Creed – Nato per combattere, passando per Febbre a 90°

Il canale al 303 di Sky manderà in onda da sabato 25 a venerdì 31 luglio i film cult e i successi recenti dedicati al mondo dello sport e ai suoi campioni. I titoli in programmazione saranno disponibili anche On Demand , sempre a partire dal 25 luglio, all’interno della collezione Sport Movies (a eccezione di 7 uomini a mollo).

C’è chi considera cinema e sport come due “entità” agli antipodi. Eppure, un punto di incontro tra questi due mondi c’è eccome, come dimostrano molti film di successo… e soprattutto come dimostrerà il canale tematico Sky Cinema Collection – Sport Movies .

approfondimento

I migliori film sul mondo dello sport

Oltre quaranta le pellicole in scaletta, tra le quali è impossibile non segnalare Pelé, biopic sulla leggenda del calcio brasiliano e mondiale Edson Arantes do Nascimento diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist, e Il campione (trama, trailer e cast), la pellicola di Leonardo D’Agostini in cui Stefano Accorsi interpreta un insegnante incaricato di far mettere la testa a posto a un giovane talento del pallone.



Naturalmente non c’è solo il calcio, anche se in programmazione troviamo anche cult come Febbre a 90°, tratto dall’omonimo bestseller di Nick Hornby, e Shaolin Soccer, il bizzarro film di Stephen Chow che mescola pallone e arti marziali. Al fianco di questi troviamo infatti titoli come Rocky, il film che dà il via alla saga interpretata da Sylvester Stallone, e il recente spin-off Creed – Nato per combattere.



E poi ancora, giusto per citare qualche titolo: Voglia di vincere, la commedia con Michael J. Fox che diventa una stella del basket dopo aver scoperto di essere un licantropo; The Babe – La leggenda, biopic dedicato alla più grande stella del baseball di sempre, “Babe” Ruth; Momenti di gloria, la pellicola vincitrice di quattro premi Oscar incentrata su due atleti che si allenano per le Olimpiadi di Parigi del 1924.

Insomma, un vero e proprio canale "da campioni", in grado di accontentare sia gli amanti del cinema che dello sport: l'appuntamento è a partire dal 25 luglio su Sky!