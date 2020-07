Che musica su Sky Cinema Collection, con i cult da cantare e ballare

Per una volta, scordatevi il divano, perché i film in onda da lunedì 20 a venerdì 24 su Sky Cinema Collection – Music vi metteranno addosso un’irresistibile voglia di alzarvi per cantare e ballare al ritmo delle canzoni che hanno fatto la storia della musica e del cinema.

approfondimento

“Yesterday”, la trama del film

In occasione della prima visione di lunedì 20 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection di Yesterday, la nuovissima commedia musicale di Danny Boyle impreziosita dalla musica dei Beatles, il canale 303 di Sky dedica la sua programmazione ai grandi musical, ai biopic dedicati a cantanti e band entrati nella leggenda e ai cult che raccontano la passione per il canto e per il ballo.



In scaletta ci sono numerosi successi recenti, come il già citato Yesterday, in cui dopo un incidente un ragazzo si ritrova in una realtà alternativa in cui non sono mai esistiti i Beatles e decide di far passare per sue le loro canzoni, e come l’amatissimo Bohemian Rhapsody (scopri le curiosità sul film), che ripercorre l’ascesa alla fama e i momenti difficili di Freddie Mercury (FOTO) e dei suoi Queen.