Vin Diesel vs Dwayne Johnson, Barbara Tarricone sceglie Dwayne

Dalla simpatia all’umiltà, dall’amore per la famiglia al senso della disciplina, The Rock, ovvero Luke Hobbs, è il mio preferito tra i protagonisti della saga di Fast and Furious

Fast & Furious: Vin Diesel vs Dwayne Johnson, Paolo Nizza preferisce VIn Sino a domenica 19 luglio possiamo vedere su Sky Cinema Fast & Furious possiamo vedere tutti i film dei del franchise internazionale di grande successo. E tra due più celebri protagonisti di questa adrenalinica saga, ovvero Vin Diesel e Dwayne Johnson, io scelgo The Rock. E non per le abilità acrobatiche per i muscoli, per forma fisica, questo lo lascio scegliere a voi, ma per cinque raagioni umane

Dwayne Jonson in Fast & Furious 8

Dwayne Johnson, sorriso, ottimismo disciplina, umiltà La prima ragione è che Dwayne Johnson sorride sempre. Non so come faccia, ma è sempre di buon umore, sempre allegro. Si ricorda sempre di te se lo hai intervistato una volta e ti trasmette tutta la sua carica ed energia positiva. La seconda The Rock possiede davvero una grande disciplina. Si allena tutti i giorni che Dio manda in Terra. Addirittura negli Stati Uniti mi pare fosse in vendita un aggeggio che credo si chiamasse The Rock-Clock che ti svegliava quando Dwayne iniziava l’allenamento. Potevamo essere pure le tre della mattina, ma al netto del fuso orario, Johnson si allenava a prescindere. La terza ragione è che è una family Man. Adora la sua famiglia, vuol bene alla sua mamma e l’ha anche portata sul set di Hobbs & Shaw, quindi da italiana che ama i mammoni è impossibile non amarlo. Il quarto motivo è che durante un’intervista mi ha rivelato che il segreto del suo successo è quello di circondarsi di persone più intelligenti di lui. È una risposta che mi ha molto colpito visto che proviene da una star così famosa che potrebbe comportarsi in maniera arrogante. La quinta e ultima ragione è molto personale. L’ho incontrato sul set di La Mummia-Il Ritorno. Era vestito di bianco, molto emozionato visto che si trattava del suo primo. Anche io ero emozionata, visto che ero agli inizi del mio lavoro. E direi che l’intervista ha portato bene a lui e anche a me. Quindi scelgo the Dwayne Johnson.