Il Ladro di Cardellini, On Demand la commedia di Carlo Luglio

Il trailer del film

Il film che, dal 14 luglio sarà disponibile anche in streaming su diverse piattaforme, racconta la storia di un gruppetto affiatato e stravagante di bracconieri di uccellini per uso domestico è animato dalla comune e febbrile passione per i Cardellini e i Colombi viaggiatori. La loro vita si svolge ai limiti della legalità ed è scandita da piccole insidie quotidiane: rischiose e a tratti poetiche "parate di rete" in aperta campagna per catturare uccelli all'alba; il mercato clandestino domenicale dove si smerciano i volatili catturati; le "sfilate" di colombi per allietare comunioni e matrimoni. Quest'atmosfera di sospensione tipica di chi vive in eterna attesa sembra diradarsi quando, in seguito all'ennesimo duro colpo inferto dai blitz della forestale alla loro condizione economica già precaria, il gruppo dei bracconieri matura la decisione di realizzare il colpo del secolo e inizia a pianificare scientificamente la sua esecuzione: la cattura di rarissimi cardellini bianchi, di grande valore commerciale.

Note di regia

In un luogo non meglio definito del Mediterraneo caratterizzato dalla routine della vita di paese e da una più desueta vita agreste in cui ci si diletta a sbarcare il lunario attraverso il bracconaggio di uccellini per uso domestico, la parabola del quasi pensionato e segaligno Pasquale Cardinale prende una piega del tutto inaspettata quando finisce a confrontarsi con un gruppo di ultra settantenni scriteriati che non smettono di cercare l’elisir per preservare un’eterna giovinezza. Il loro pretesto è quello di avventurasi in terre e mercati clandestini onde seguire la passione per i cardellini che altri non è che quella, più o meno dichiarata, per una vita piena e ancora attiva. E, infatti, per dare vigore alle loro esistenze ormai appannate fanno uso di strani antidepressivi artigianali. Da un altro lato Pasquale, dopo il licenziamento da guarda forestale, è invece sempre più legato al fantasma della sua consorte defunta da 15 anni, al vizio del gioco d’azzardo e alla presenza massiccia della propria figlia sovrappeso ed in cerca di identità e del di lei sfaccendato fidanzato non poco invadente. Lo specchiarsi attraverso queste tre traiettorie che egli incrocia nel quotidiano non fanno altro che evidenziare a chi lo frequenta quanto sia scollato dalla realtà. Il “viaggio” iniziatico di questo uomo qualunque, ma con una natura naive tutta sua, diventa dunque emblematico di una condizione esistenziale che aleggia tra tutti coloro che, giunti in prossimità dell’inizio del crepuscolo, si trovano a reinventarsi una vita onde affrancarsi da un’apparente stabilità dentro cui ci si rifugia mentre la vita scorre via. Fortuna che nonostante, o proprio a causa di, alcuni eventi catastrofici (il licenziamento dalla forestale, la ludopatia che lo porta ad essere sempre più schiavo dei debiti, un infarto durante le parate di frodo agli uccellini che lo hanno portato a frequentare la combriccola di cariatidi e un matrimonio combinato dalla figlia con una rumena), Pasquale ritrova quella tempra perduta da decenni che gli permetterà di spiccare il volo come i cardellini di questo mondo circostante quasi fiabesco. Una seconda chance è forse in arrivo e, se saprà coglierla, potrà restituirgli ciò che di meglio si era privato per un lungo lasso di tempo: la gioia di vivere.