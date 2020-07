Ghostbusters vs Ritorno al Futuro, Omar Schillaci sceglie Ghostbusters

Ritorno al futuro ( CAST IERI E OGGI ) o Ghostbusters? Difficile scegliere perché, nel momento in cui me lo hanno chiesto, mi sono reso conto che sono due film che hanno segnato la medesima generazione, sia per visione estetica che per parte narrativa. Ho dovuto ragionarci non poco ma alla fine ho optato per Ghostbusters . Per un’unica ed evidente ragione: la presenza in questo film di Bill Murray . A tutti gli effetti è questo il valore aggiunto di questa pellicola.

Ci sono tantissime leggende legata a Bill Murray. Innanzitutto, l’attore non è stata la prima scelta perché Dan Aykroyd aveva coinvolto per questo film il suo grande amico John Belushi e anche Eddie Murphy. Ma per ragioni diversi i due attori non parteciparono alla pellicola: il primo perché morì tragicamente il 5 marzo del 1982, il secondo perché impegnato sul set di Beverly Hills Cop. La scelta quindi ricadde proprio su Bill Murray che si presentò sul set di Ghostbusters la mattina stessa dell’inizio delle riprese. Si racconta ancora che l’attore, per tutta la durata del film, non rispettò mai a pieno la perfetta sceneggiatura che era stata scritta ma cercò sempre di metterci qualcosa di suo. Aggiunse, per l’appunto, il fattore Bill Murray. Per questo, per me Ghostbusters rimane il film migliore.