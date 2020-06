È morto Kelly Asbury, il regista di Shrek 2 e Pupazzi alla riscossa

È morto a 60 anni l'animatore e sceneggiatore americano Kelly Asbury. Il regista si è spento ieri nella sua casa di Encino (California) dopo una lunga battaglia contro un tumore. L'annuncio della scomparsa è stata data da The Hollywood Reporter . Protagonista del cinema d'animazione, nella sua carriera ha diretto film come Spirit - Cavallo selvaggio, Shrek 2 e Gnomeo e Giulietta.

Nei suoi quasi quarant'anni di attività ha contribuito a realizzare anche altri importanti film d'animazione come La sirenetta (1989), La bella e la bestia (1991), The Nightmare Before Christmas (1993) di Tim Burton, James e la pesca gigante (1996), Il principe d’Egitto (1998), Galline in fuga (2000), Shrek (2001), Ralph Spaccatutto

I premi vinti

E' stato candidato tre volte ai premi Annie per la regia e la sceneggiatura di Shrek 2 e per la regia di Gnomeo & Giulietta, e fu per un soffio vicino alla Palma d’Oro a Cannes sempre per Shrek 2 e alla Caméra d’or per Spirit - Cavallo selvaggio.