La Casa 4, le anticipazioni di Bruce Campbell

Nel 1981 gli appassionati del genere horror hanno incredibilmente apprezzato “La Casa”, film dell’allora 20enne Sam Raimi, costato appena 350mila dollari. Nessuno al tempo aveva la minima idea che potesse trattarsi di un futuro cult. Gli anni hanno di certo dato ragione all’ormai celebre regista, considerando gli svariati sequel e remake giunti al cinema, per non parlare della serie televisiva dedicata: “Ash Vs. Evil Dead”.

Una saga che continua ad appassionare, come dimostra l’annuncio de “La Casa 4”. Ad annunciarlo è stato Bruce Campbell, che interpreta il protagonista Ashley ‘Ash’ J. Williams. L’attore ha svelato il titolo della pellicola: “Evil Dead Now”. A distanza di quasi 30 anni dall’ultimo capitolo della saga giunto sul grande schermo, Sam Raimi e Bruce Campbell ritornano in questo universo narrativo. Nessuno dei due però ricoprirà il proprio vecchio ruolo. Il regista sarà infatti Lee Cronin, il quale si occuperà anche della sceneggiatura. Da scoprire invece il cast, che non avrà però come protagonista Ash. Stavolta l’attore sarà unicamente produttore, proprio come il regista della trilogia originale.

La Casa 4, le parole di Bruce Campbell

Intervistato da “Empire”, Bruce Campbell ha svelato alcuni dettagli interessanti su “La Casa 4”, che avrà come titolo “Evil Dead Now”. Ecco quanto svelato: “Abbiamo parlato con Lee Cronin, che scriverà e dirigerà il prossimo ‘Evil Dead’. Il titolo sarà ‘Evil Dead Now’. Cronin è stato scelto personalmente da Raimi. Lo faremo uscire al cinema appena sarà possibile”.

Ash fa dunque un passo indietro, consentendo alla saga di proseguire da sola, senza l’ausilio del suo personaggio e dunque dell’effetto nostalgia: “Possono esserci eroi differenti, così come eroine in questo caso. Questo capitolo sarà più dinamico, provando a rendere la serie più contemporanea. L’idea è che i protagonisti siano soltanto persone normali. È questo il solco che intendiamo seguire”.

Non è stato rivelato nulla della trama de “La Casa 4” ma, stando alle parole di Campbell, si intuisce come si andrà a seguire una trama totalmente slegata dalla trilogia originale. All’interno dello stesso universo narrativo si muoveranno altri personaggi, guidati da una protagonista femminile, proprio come accaduto nel 2013 con il remake di Fede Alvarez.