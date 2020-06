Spider-Man: Un nuovo Universo, il sequel è entrato in produzione

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF

Per quanto riguarda le anticipazioni sul sequel, pare che la storia si concentrerà sulla crescente relazione tra Miles Morales e Gwen Stacy, una Spider-Woman che proviene da un'altra dimensione, e inoltre sappiamo che apparirà anche Supaidaman, lo Spider-Man giapponese. Il cast di doppiatori americano dovrebbe comprendere gli attori Shameik Moore, Jake Johnson, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin, Liev Schreiber, Luna Lauren Velez, Zoë Kravitz, Nicolas Cage.



Il film d'animazione originale uscito nel 2018 è stato un grande successo sia per il pubblico che per la critica che lo ha acclamato per il suo stile di animazione unico e immagini mozzafiato, così come i suoi temi commoventi di auto-scoperta.



Spider-Man: Un nuovo universo ha vinto un Oscar e un Golden Globe per il miglior film d'animazione. La pellicola vede protagonista un nuovo Uomo Ragno, l'adolescente Miles Morales che, dopo il morso di ragno radioattivo, comincia a sviluppare misteriosi poteri e presto, grazie a Peter Parker, scopre che non è l'unico Spider-Man in circolazione.