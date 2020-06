Su Sky Cinema Comedy si prospetta un giugno da brivido, non di freddo dato che le temperature schizzeranno per il periodo estivo ma sicuramente a livello di entertainment.



Ogni venerdì in prima e seconda serata andranno in onda otto film che mescolano il genere horror alla commedia, per un vero concentrato di ironia macabra che ogni volta delizierà i palati amanti dei due generi.



Venerdì 5 giugno aprono il mese due dissacranti parodie dei film dell’orrore: si parte con Horror Movie, la commedia del 2009 diretta da Bo Zenga con Leslie Nielsen che ambienta nella notte di Halloween tante parodie e citazioni del cinema horror; si passa poi a Scary Movie, il capostipite della lunga fortunata epopea con protagonista Anna Faris.



Venerdì 12 (per un pelo non è venerdì 13, rimanendo in tema horror!) è la volta della prima visione Little Monsters con Lupita Nyong’o, la commedia dell’orrore presentata al Sundance Film Festival 2019 in cui un’insegnante si ritrova a dovere fronteggiare un’orda di zombie. In seconda serata tocca a Scary Movie 2, il sequel di Scary Movie in cui ancora Anna Faris nei panni di Cindy Campbell sarà protagonista di un’avventura corale che tratta l’horror in maniera squisitamente demenziale, senza tralasciare tocchi di genio da chapeau.



Venerdì 19 si passa alla zombie-comedy di Jim Jarmusch I morti non muoiono con un cast corale da paura (per rimanere in tema brivido) tra cui Adam Driver, Bill Murray, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Austin Butler, RZA, Tilda Swinton, Tom Waits, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Carol Kane e Selena Gomez. La pellicola racconta in maniera irresistibile come una piccola cittadina reagisce per affrontare un'improvvisa invasione di zombie.

A seguire, Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà, terzo capitolo della saga interpretato da Anna Faris con Charlie Sheen, Drew Mikuska e Leslie Nielsen. Dai fratelli Wayans, ideatori della serie e autori dei primi due capitoli, si passa qui a David Zucker, già autore di commedie paradossali come L'aereo più pazzo del mondo (1980) e la serie de Una pallottola spuntata.



Last but not least, venerdì 26 chiudono il ciclo Scary Movie e What We Do in the Shadows, film in stile mockumentary diretto e interpretato da Taika Waititi (Jojo Rabbit) che segue la vita di quattro vampiri che convivono a Staten Island.





Tutti i titoli saranno disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come L’armata delle tenebre, il cult di Sam Raimi terzo capitolo della serie de La casa, e Dal tramonto all’alba con George Clooney e Quentin Tarantino alle prese con i grotteschi mostri della frontiera messicana.