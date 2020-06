Atto di fede, quando la speranza diventa miracolo

Mercoledì 3 giugno alle ore 21.15 un appuntamento da non perdere per chiunque ami le storie coinvolgenti, il lieto fine e, non da ultimo, i racconti di speranza e di spiritualità è quello su Sky Cinema Uno dal titolo Atto di fede.



Pellicola statunitense diretta nel 2019 da Roxann Dawson, al debutto come regista, con protagonisti Chrissy Metz (protagonista della serie This Is Us), Topher Grace e Josh Lucas, racconta un’incredibile storia vera narrata dal libro The Impossible: The Miraculous Story of a Mother's Faith and Her Child's Resurrection di Joyce Smith, uscito nel 2017.



In un giorno d’inverno, un ragazzino di nome John cade nelle acque ghiacciate di un lago. Quindici minuti dopo viene recuperato dai soccorsi ed è ancora vivo ma, giunto in ospedale, non risponde ai tentativi di rianimazione.

La fede della madre adottiva Joyce è però incrollabile: la donna non perde nemmeno per un istante la speranza e la certezza che il figlio si salverà.

Quando finalmente John tornerà alla vita, sua madre penserà quindi si tratti di un vero miracolo.



Ai Premi Oscar 2020, Atto di fede ha ricevuto la candidatura nella categoria miglior canzone per I'm Standing With You, scritta da Diane Warren.



Se siete alla ricerca di un racconto profondo, spirituale ma anche tanto vero e caratterizzato da un’umanità che connota tutti quanti, di cui la speranza è sempre il fil rouge, allora Atto di fede è il film che non dovete perdere.

Guardandolo vivrete un’avventura emozionante che vi farà pensare, pregare e crescere interiormente, qualsiasi sia il vostro credo religioso. Perché la speranza è ciò che accomuna tutte le fedi del mondo e tutti gli esseri umani.



Non perdete Atto di fede, in onda mercoledì 3 giugno su Sky Cinema Uno.