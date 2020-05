Vivere: la famiglia italiana sull’orlo di una crisi di nervi

Domenica 24 maggio va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno la pellicola con Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini incentrata su una famiglia disfunzionale, i cui equilibri vengono messi alla prova da una ragazza alla pari irlandese.

Francesca Archibugi torna a raccontare la famiglia italiana con il suo sguardo fresco e originale in Vivere, pellicola in bilico fra dramma e commedia in prima visione tv domenica 24 maggio su Sky Cinema Uno.



Per raccontare la vita quotidiana della famiglia Attorre la Archibugi si affida a un cast di attori di comprovato talento, capitanato dalla coppia formata da Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini e impreziosito dalla presenza di bravissimi interpreti come Massimo Ghini e Marcello Fonte.



Micaela Ramazzotti (guarda le foto più belle dell'attrice) è Susi, stella mancata della danza e insegnante svogliata, mentre Adriano Giannini è suo marito Luca, giornalista freelance frustrato, egocentrico e con il debole per le donne. Stretta fra questa morsa si trova loro figlia Lucilla, afflitta da una grave forma d’asma.



A sconvolgere i loro equilibri, ma anche a portare una boccata d’aria (è il caso di dirlo) nella vita di Lucilla è Mary Ann, una tenera studentessa irlandese che si stabilisce presso gli Attorre come ragazza alla pari.



Affiatato il cast, sapiente la regia: Vivere di Francesca Archibugi è una piccola perla di cinematografia italiana, da non perdere il 24 maggio in prima tv su Sky.