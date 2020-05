Tra le molte star di Hollywood, Leonardo DiCaprio è, di gran lunga, quello che più impegnato nella salvaguardia del nostro ecosistema. Una delle zone più a rischio dal punto di vista ambientale è il Il Parco Nazionale del Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo al confine con Rwanda e Uganda, una delle aree più biologicamente diversificate del pianeta e che tra l’altro ospita i gorilla di montagna che sono a rischio estinzione. Poche settimane lo stesso Parco è entrato nelle cronache di tutto il mondo per l’uccisione di dodici guardie forestali del parco e il loro autista i quali hanno tragicamente perso la vita per proteggere alcuni civili dall'attacco armato di una delle tante milizie armate che imperversano in quella zona.

Coronavirus, DiCaprio e De Niro offrono ruolo comparsa a fan donatori

DiCaprio non è nuovo a queste iniziative. In passato era riuscito a raccogliere la cifra record di 12 milioni da destinare ad aiuti economici alle persone colpite dalla crisi causata da Coronavirus. E sempre il premio Oscar aveva avallato un contest insieme a Martin Scorsese e Robert De Niro che riguarda Killers of the Flower Moon, il prossimo film diretto dal regista di Taxi Driver.



Nello specifico si invitavano le persone interessate a inviare fondi da destinare all’America’s Food Fund, un fondo istituito per arginare l’emergenza alimentare che sta seguendo quella sanitaria scatenata da Coronavirus. Facendo questo si può sperare di vincere un premio ambito quale può essere partecipare al film.