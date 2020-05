Naruto, live action: le ultime news sul film

Anni fa è stato annunciato un progetto relativo alla realizzazione di un live-action dedicato al celebre manga “Naruto”. Il successo del fenomeno nipponico, creato e disegnato da Masashi Kishimoto, ha condotto a una grande interesse da parte di Hollywood, che ha in programma la realizzazione di un film, pronto a far impazzire i fan.

È trascorso molto tempo dalle ultime news in merito al film. Qualcosa è però in movimento, stando a Daniel Richtman. Pare infatti stia circolando una richiesta di casting, il che indica come la produzione sia pronta a scritturare alcuni attori nei ruoli chiave della trama. Lionsgate e Summit starebbero cercando i protagonisti per l’adattamento, insieme con alcuni ruoli secondari e un villain.

Stando alle note diffuse, lo sceneggiatore scelto sarebbe Jonathan Levine, mentre il regista indicato sarebbe Michael Gracey. Ecco le indicazioni per il casting:

Tre protagonisti : due maschi e una femmina asiatici (14-18 anni)

: due maschi e una femmina asiatici (14-18 anni) Istruttori : due adulti per ruolo di supporto

: due adulti per ruolo di supporto Villain: adulto asiatico per ruolo di supporto

Naruto, la trama

Per quanto “Naruto” sia un manga incredibilmente famoso, al pari di “Dragon Ball” e “One Piece”, in molti non ne conoscono la trama, ma potrebbero ritrovarsi in sala, intrigati dalla storia narrata. Ecco dunque in breve l’incipit del lavoro di Kishimoto.

Naruto Uzumaki è un giovanissimo aspirante ninja. Ha 12 anni e vive nel Villaggio della Foglia, sognando, giorno dopo giorno, di riuscire a divenire hokage, ovvero capo del villaggio. La sua infanzia è stata molto difficile. Il tutto a causa di un segreto che per anni tutti gli hanno tenuto nascosto.

Dentro di lui è stata sigillata la “Volpe a nove code”, uno dei nove demoni cercoteri. Diventare un ninja è nel suo destino e si ritroverà a vivere incredibili avventure al fianco di Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, sotto la guida del maestro Kakashi. Insieme seguiranno il loro percorso d’addestramento, cimentandosi in un mondo ricco di misteri e pericoli.