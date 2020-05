Sky Cinema celebra la Giornata Internazionale delle Famiglia

Dal 1994, ogni 15 Maggio si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti. L’Onu considera la famiglia come il “fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini”. Da qualche anno si è optato per il nome al plurale (The international day of families) per includere ogni tipo di famiglia. E anche la programmazione di Sky Cinema vuole celebrare le famiglie, comunque esse siano composte. Nel dettaglio è su Sky Cinema Family che si potrà vedere un film davvero divertente e particolare. Si tratta de I TUOI, I MIEI E I NOSTRI, una commedia brillante che ha per protagonista una super-famiglia guidata dal rigido ammiraglio Dennis Quaid e dalla dolce stilista Renée Russo, entrambi vedovi con una numerosa prole al seguito. L’appuntamento è per venerdì 15 maggio alle 21.00 su Sky Cinema Family.

I tuoi, i miei e i nosti, un film per celebrare Giornata Internazionale della Famiglia

I tuoi, i miei e i nostri è una commedia (del 2005), diretta da Raja Gosnell, remake di Appuntamento sotto il letto (1968), con Lucille Ball e Henry Fonda, i due protagonisti principali di questa commedia sono Dennis Quaid e Rene Russo nei panni rispettivamente di Frank, una guardia costiera con dieci figli rimasto vedovo e che porta avanti la casa con le rigide regole di una caserma militare e Helen, mamma hippy di otto figli per cui l'unica regola valida in casa è quella di esprimersi in libertà, dipingendo, cantando e giocando. Anche lei, così vuole il destino, è vedova. I due, che già si conoscevano dai tempi del liceo, si incontrano di nuovo e fanno quello che avrebbero voluto fare anni indietro: un matrimonio lampo. Ma quando i neosposini andranno a convivere con la rispettiva prole in un faro in riva al mare, sentiranno veri e propri lampi e tuoni, viste le due opposte personalità e il numero di figli.

La giornata della famiglia si celebra anche On Demand

Questo titolo è disponibile anche nella collezione On Demand insieme ad altri film come FIGLI, con la coppia Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea alle prese con la nascita del secondo figlio, 10 GIORNI SENZA MAMMA, con Fabio De Luigi impreparato a curare da solo i suoi tre figli, e MI PRESENTI I TUOI? con l’irresistibile coppia formata da Robert De Niro e Ben Stiller.