The Goonies, annunciata la reunion del cast

A 35 anni dall’uscita del film cult diretto da Richard Donner, il cast originale del film si ritroverà in videochat lunedì 27 aprile sul canale Youtube Reunited Apart per celebrare l’anniversario.

Ci sono film che, anche a distanza di decenni, non invecchiano mai, riuscendo così a entrare nel cuore di diverse generazioni. Uno di questi è senza dubbio I Goonies (scopri 6 curiosità sul film), la pellicola d’avventura scritta da Chris Columbus su un soggetto di Steven Spielberg e diretta da Richard Donner.

Uscito nelle sale nel giugno del 1985, I Goonies festeggia quest’anno il suo trentacinquesimo anniversario. La ricorrenza non è sfuggita all’attore Josh Gad (The Rocker – Il batterista nudo, La bella e la bestia), che ha deciso di cogliere la palla al balzo e di indire sul suo canale Youtube Reunited Apart una reunion del cast originale del film.

Alle 18 di lunedì 27 aprile si ritroveranno così, invecchiati di 35 anni, i protagonisti di quel grande classico del cinema per ragazzi. A presenziare troveremo Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy) e il sempre più lanciato Josh Brolin, che interpretava Brand, il fratellone di Mikey.

Naturalmente, visti i tempi che corrono non si tratterà di reunion in carne e ossa, ma di una live chat sul sopracitato canale di Youtube. E chissà che, nel parlare del film che ha definito la loro carriera, gli attori chiamati in causa non si ricordino di qualche chicca da raccontare ai fan, o magari non si lascino scappare qualche indiscrezione su progetti futuri per i Goonies, di cui, fra sequel e reboot, da tempo si vocifera.