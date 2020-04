Animali Fantastici 3: cosa sappiamo sul sequel

Eddie Redmayne è pronto per tornare a far rivivere grandi emozioni al pubblico. Scopriamo tutto sull’atteso terzo film della saga legata al mondo di Harry Potter e iniziata con “Animali fantastici e dove trovarli” e " Animali fantastici - I crimini di Grindelwald ”.

di Matteo Rossini

“Animali fantastici” è l’adrenalinica saga cinematografica basata sul romanzo scritto da J.K. Rowling. I primi due titoli hanno conquistato pubblico e critica consegnando al mondo di Harry Potter la prima vittoria agli Academy Awards. Scopriamo tutto sull’atteso terzo film.

“Animali fantastici e dove trovarli”: la saga di successo legata al mondo di Harry Potter

Un salto temporale indietro di circa settant’anni, questo il periodo in cui inizia il primo film della saga. “Animali fantastici e dove trovarli” ha portato il pubblico nel magico mondo protagonista dei testi degli studenti di Hogwarts; il successivo “Animali fantastici - I crimini di Grindelwald” ha continuato la storia mostrando le avventure di Newt Scamander, interpretato magistralmente da Eddie Redmayne, premiato nella categoria “Miglior attore protagonista” all’ottantasettesima edizione degli Academy Awards grazie al ruolo all’interno de “La teoria del tutto” di James Marsh.

I primi due film della saga “Animali fantastici” si sono rivelati un grande successo al botteghino mondiale incassando più di 810.000.000 di dollari nel 2016 e oltre 650.000.000 dollari due anni dopo.

In attesa di vedere le nuove avventure del personaggio nato dalla penna della scrittrice britannica, scopriamo insieme tutte le informazioni sul terzo titolo.

“Animali fantastici”: tutto quello che sappiamo sul terzo film

Iniziamo partendo della collocazione, stando a quanto rivelato sul web, i fatti trattati all’interno della saga sarebbero ambientati dal 1927 al 1945, nonostante non sia ancora dato sapere lo svolgimento temporale dei fatti narrati nel terzo film. Per quanto riguarda il titolo, al momento la casa di produzione non ha ancora rivelato alcun dettaglio.

La regia sarà nuovamente affidata a David Yates, incaricato di firmare tutta la saga dopo aver diretto “Harry Potter e l'Ordine della Fenice”, “Harry Potter e il principe mezzosangue”, “Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1” e infine “Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2”, quest’ultimo in grado di superare la cifra record di un miliardo di dollari al botteghino internazionale.

Veniamo ora alla data di uscita. In un primo momento la pellicola avrebbe dovuto fare il suo debutto nell’autunno del 2020, ma la diffusione del Coronavirus ha portata la casa di produzione a posticipare l’uscita, al momento fissata per il 21 novembre 2021, così da poter terminare la produzione in tempo, visto anche lo slittamento delle riprese che avrebbero dovuto tenersi quest’anno.