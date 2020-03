Se c’è un romanziere che ha saputo creare delle commedie particolarmente adatte per il cinema, questo è senz’altro Nick Hornby. Basti ricordare due dei suoi libri più famosi (About a Boy – Un ragazzo, Alta fedeltà), poi diventati film di successo per comprendere quello che stiamo dicendo. Sì perché, le storie raccontate da Hornby hanno una tale freschezza intrinseca da renderle sempre piacevoli. Come Juliet, Naked – Tutta un'altra musica, film uscito nelle sale nel 2018, distribuito dalla BIm e ora in arrivo, per la prima volta in tv, domenica 22 marzo su Sky Cinema Due alle 21.15. Il film è diretto da Jesse Peretz (Quell'idiota di nostro fratello, GLOW, Girls) e interpretato da Rose Byrne e Ethan Hawke.

La trama

Annie (Rose Byrne) vive una vita in stand-by. Gestisce un museo nella cittadina marittima inglese dov'è cresciuta, è perennemente preoccupata per la sorella Ros (Lily Brazier), giovane e irresponsabile, e trascina da tempo una relazione con Duncan (Chris O’Dowd), docente universitario. Duncan, invece, è completamente assorbito dal rocker alternativo Tucker Crowe (Ethan Hawke) e dalla sua misteriosa scomparsa dalle scene, avvenuta venticinque anni prima.



Dopo aver abbandonato la carriera musicale, Tucker Crowe (Ethan Hawke) si è ritirato a vita privata, isolandosi anche dalle sue innumerevoli relazioni e da una serie di figli. Adesso vive nel garage di una sua ex, a nord di New York, e si occupa del figlio più piccolo, Jackson (Azhy Robertson). Le sue giornate trascorrono tra fare il bucato, giocare con i Lego e domandarsi come mai la sua vita non sia andata proprio come si aspettava. Quando non tiene lezioni sulla cultura pop e sull'importanza della più recente serie televisiva cult, Duncan gestisce il sito dei fan di Tucker Crowe, di cui è anche fondatore. Lui e gli altri fan ossessionati dalla figura di Tucker analizzano al microscopio la limitata discografia dell'evanescente cantautore, alla ricerca della verità sulla sua musica e sulla sua scomparsa. Quando riemerge Juliet, Naked, demo acustico dell'album di successo Juliet, che Tucker aveva pubblicato venticinque anni prima, Duncan scrive una recensione entusiasta della versione appena uscita. In un momento di ribellione, Annie risponde postando la sua feroce stroncatura del demo. Con sua grande sorpresa, Tucker apprezza la critica e le scrive un'e-mail per ringraziarla. Ne segue un incontro che cambierà la vita dell'ex-star e della fidanzata del suo più grande ammiratore.

