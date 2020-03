Dopo il felice esordio con Un posto sicuro, sulle vittime dell'amianto all'Eternit di Casale Monferrato, il regista piemontese Francesco Ghiaccio ha portato nei cinema italiani, grazie alla distribuzione di Vision, il suo secondo lungometraggio intitolato Dolcissime. Uscito nel luglio 2019, ora la pellicola è in arrivo, per la prima volta in tv, su Sky Cinema Uno giovedì 19 marzo alle 21.15 Come per il primo film, a fianco di Ghiaccio, c'è Marco D'Amore come protagonista: in questo caso viene raccontata la vita di un gruppo di adolescenti interpretate dalle esordienti Giulia Barbuto, Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Fiorellino Giulia, con la partecipazione di Valeria Solarino e Vinicio Marchionni. Giovani donne alle prese con l'amicizia, il confronto e le sfide apparentemente impossibili, per diventare grandi. La sceneggiatura, scritta da Francesco Ghiaccio e Marco D'Amore (socio de La Piccola Società), mette in primo piano il tema del mondo giovanile e le sue consuete dinamiche.

La trama

Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridori della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso. Una storia tutta d’un fiato fino all'ultimo tuffo, sull'incredibile forza dell’amicizia oltre gli inciampi, gli imprevisti e qualsiasi diversità.



