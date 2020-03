Rachel Weisz, festa di compleanno su Sky Cinema Due

Sabato 7 marzo, nell’ambito della rassegna Buon Compleanno Rachel Weisz, Sky Cinema Due dedica la prima e seconda serata all’attrice premio Oscar, con la messa in onda di Disobedience e The Lobster.

È proprio il caso di dirlo: 50 anni e non sentirli. Se anche sabato 7 marzo Rachel Weisz raggiungerà il ragguardevole traguardo del “primo mezzo secolo”, l’attrice britannica naturalizzata statunitense si presenta infatti più in forma che mai.

E non stiamo parlando tanto dell’aspetto fisico, nonostante l'invidiabile fascino della diva ormai 50enne. Negli ultimi anni, l’interprete vincitrice di un premio Oscar come Miglior attrice non protagonista con The Constant Gardner – La cospirazione di Fernando Meirelles si è sempre mantenuta sulla cresta dell’onda, tanto da meritare quest’anno una nomination nella medesima categoria grazie a La favorita di Yorgos Lanthimos.

A dimostrazione di questo stato di grazia, concorrono i due film scelti da Sky Cinema Due per festeggiare, proprio sabato 7 marzo, la ricorrenza con la rassegna Buon Compleanno Rachel Weisz.

Si comincia, in prima serata, con Disobedience del regista cileno Sebastián Lelio, una conturbante storia d’amore al femminile, ambientata nella comunità degli ebrei ortodossi di Londra. Nell’adattamento dell’omonimo romanzo del 2007 di Naomi Alderman, Rachel Weisz interpreta Ronit, una fotografa nativa della capitale londinese, ma da anni ormai radicata a New York. Alla morte del padre la donna torna a casa, dove ritrova l’amica di un tempo Esti (Rachel McAdams), con cui all’epoca aveva avuto una relazione che aveva suscitato scalpore.

In seconda serata tocca invece a The Lobster, peculiare pellicola diretta dal regista greco Yorgos Lanthimos, con cui come accennato Rachel ha poi nuovamente lavorato nel celebrato La favorita. La pellicola, che ha per protagonisti Colin Farrell e la stessa Weisz, è ambientata in un futuro distopico in cui i single vengono condotti in un hotel dove sono costretti a trovare una persona con cui fare coppia, pena la trasformazione in un animale a loro scelta.

I due film sono disponibili anche nella collezione on demand RACHEL WEISZ 50, che comprende anche altri cinque titoli, fra cui l’appassionante Il mistero di Donald C. e l’inquietante thriller psicologico Dream House.