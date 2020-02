Oltre ai pluricandidati “Il traditore”, “Il primo re”, “Pinocchio” e “Martin Eden”, i David di Donatello 2020 hanno regalato tre candidature anche a “Ricordi?” film di Valerio Mieli. La pellicola, uscita a marzo 2019, vede come protagonisti Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo e Camilla Diana. “Ricordi?” ha vinto già il premio del pubblico alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia e due premi al Bari International Film Festival nelle categorie migliore attrice protagonista (Linda Caridi) e miglior regista. Il film racconta una storia d’amore rivissuta attraverso i ricordi, una pellicola che punta alla memoria e ai luoghi che diventano inevitabilmente fondamentali nella propria vita. Luca Marinelli e Linda Caridi rivivono la storia d’amore attraverso ricordi, più o meno falsati dagli stati d’animo, dal tempo, dalle differenze di punto vista, dei giovani protagonisti. Sono stati impiegati oltre due anni di lavorazione, quattro milioni di budget e nove settimane di riprese per portare alla luce “Ricordi?”.

Il cast di “Ricordi?”

Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia per la sua interpretazione in “Martin Eden”, Luca Marinelli è il protagonista maschile di “Ricordi?”. Tra i talenti più interessanti degli ultimi anni, l’attore ha già ottenuto il David di Donatello per “Lo chiamavano Jeeg Robot”. In carriera anche un’altra candidatura per “Tutti i santi giorni”, tutte interpretazioni di grande spessore e qualità che hanno da sempre caratterizzato il suo percorso. Linda Caridi ha invece debuttato nel 2015 con “Antonia” e con “Ricordi?” ha già conquistato il premio NuovoImaie Talent Award 2018 come attrice italiana emergente alle Giornate degli autori di Venezia. Tra le pellicole in carriera anche “Lea”, “Felicia Impastato” e “Nome di donna”. Linda Caridi ha anche prestato la propria voce per uno dei personaggi di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti. Per il film “Ricordi?” è stata candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2020.

La trama del film

“Ricordi?” è il viaggio di due persone negli anni. Un flusso di colori ed emozioni che nasce dal loro incontro particolare, arrivato raccontandosi episodi d’infanzia. L’episodio avviene durante una festa che viene ricordata da entrambi ma in versioni differenti. Lui è malinconico, lei invece vive la serata con allegria e ancora incantata. Con il trascorrere degli anni lo sguardo di lui si trasforma, si alleggerisce. Quello di lei matura, si fa più complesso e più scuro. Il rapporto invece di consolidarsi perde di magia e arriva la crisi. Lungo la loro storia il protagonista maschile capisce che un amore può durare nel tempo, mentre la donna impara cos’è la nostalgia. La distanza trasforma le immagini e i ricordi della relazione. Lo stesso processo che subiscono le immagini dell’infanzia, di un lutto, di un’amicizia tradita, di una grande gioia, si modificano. Si saturano di emozione, o invece sbiadiscono, si cancellano. Possono però essere riesumate da un profumo, da una parola, riemergono più forti, in un presente che scivola via per farsi subito memoria. “È il film di un uomo che ama molto le donne, a cui piace innamorarsi, essere travolto dai sentimenti; non succede spesso al cinema”, come descritto dal produttore Angelo Barbagallo.