Safer Internet Day: tre film contro bullismo e cyberbullismo

Giovedì 11 febbraio per la Giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo Sky Cinema Drama propone tre pellicole che trattano il tema in maniera significativa.

Dal preserale alla seconda serata, Sky Cinema Drama affronta la tematica delicata e scottante in tre differenti declinazioni che tanto raccontano di questa piaga sociale. E soprattutto social.

Si incomincia con Trust, il film diretto da David Schwimmer con Clive Owen protagonista che parla di Annie, una ragazzina di 14 anni che incomincia una relazione virtuale con Charlie.

Charlie è un sedicenne ma si scoprirà invece avere più di trentacinque anni. Plagiata totalmente, Annie verrà costretta ad avere una relazione sessuale contro la propria volontà. Ma il cyberbullismo non finisce qui: in rete finirà del materiale scottante che potrebbe rovinarla…

Una storia che racconta tante strade con cui il bullismo cyber conduce alla disperazione molte persone. Troppe persone, sempre in aumento.

Dopo Trust, è la volta di St@lker con Anna Foglietta e Ignazio Oliva. Ispirato a un fatto realmente accaduto, racconta di un uomo e una donna con una vita sociale poco appagante che si conoscono in una chat di un sito di dating online.

Presto l’uomo rivelerà la sua vera natura, quella che già aveva mostrato alla ex moglie che tempestava di messaggi, telefonate e che inseguiva in maniera morbosa e malata.

Un film che esplora la dark side della contemporaneità, quel luogo della rete (e della mente) fatto di perversioni e false identità.



Chiude l’appuntamento il film Share diretto da Pippa Bianco e interpretato da Rhianne Barreto, un thriller firmato HBO sugli abusi sessuali in epoca social.

Presentato per la prima volta al Sundance Film Festival del 2019, Share racconta della sedicenne Mandy che si risveglia nel prato di casa sua dopo una notte trascorsa a una festa con dei compagni di liceo.

Pian piano scoprirà che in rete c’è un video che la ritrae mentre viene abusata sessualmente da parte di alcuni ragazzi. Non ricordando nulla dell’accaduto, cercherà di ricostruire cosa sia successo davvero quella notte.



Trust, St@lker e Sharesono i tre titoli che raccontano ogni sfumatura del bullismo e del cyberbullismo.