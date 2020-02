San Valentino Edition su Sky Cinema Romance

Da lunedì 10 a domenica 16 febbraio Sky Cinema Romance dedica la programmazione alla Festa degli innamorati con film che celebrano l’amore. Tra questi sono da non perdere: il classico della commedia romantica HARRY, TI PRESENTO SALLY con Meg Ryan e Billy Crystal; PAZZI DA AMARE con Virginia Madsen, in cui una famiglia a pezzi comincia a riprendersi quando la fidanzata del figlio adolescente si trasferisce a casa loro e cambia le loro vite per sempre; UN AMORE ALL'ALTEZZA dove la bella Virginie Efira si innamora inaspettatamente di un uomo affascinante ma molto più basso di lei, interpretato da Jean Dujardin; COME NON DETTO, opera prima di Ivan Silvestrini sull'identità sessuale; THE BEST MAN, commedia sentimentale prodotta da Spike Lee; AMORE AL PRIMO TUFFO, commedia sentimentale in cui una ragazza naufraga su un’isola deserta con il suo idolo, il cantante Jason, ma forse l’isola non è veramente disabitata; e A PRIMA VISTA, struggente pellicola sentimentale tratta da una storia vera con Val Kilmer e Mira Sorvino.

I titoli sono disponibili on demand nella collezione SAN VALENTINO