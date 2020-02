Aspettando ZeroZeroZero, ecco i titoli disponibili su Sky On Demand

Venerdì 14 febbraio in prima serata debutterà su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno ZeroZeroZero, la nuova serie Sky Original (clicca qui per scoprire di più). Una produzione internazionale girata in tre continenti, un tesissimo affresco a tinte crime sul traffico internazione di droga. Una serie creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm e tratta dal libro ZEROZEROZERO di Roberto Saviano. Nel cast Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida. Nell’attesa, Sky Cinema Action propone una doppia maratona, sabato 8 e domenica 9 febbraio, con film che trattano la stessa tematica.

Sabato 8 febbraio

Si parte alle 12.40 con CODICE 51 con Samuel L. Jackson nei panni di un chimico che, dopo aver creato una nuova droga, viene braccato da una giovane killer ingaggiata da un gangster. A seguire SABOTAGE con Arnold Schwarzenegger, in cui il raid di una squadra di agenti speciali contro una base di narcotrafficanti si trasforma in un massacro; SCARFACE con Al Pacino nelle vesti di Tony Montana, che da piccolo delinquente cubano diventa un importante boss della malavita e del traffico di droga; l’acclamato action di Denis Villeneuve SICARIO (ore 21.00) con Benicio Del Toro, Josh Brolin e Emily Blunt chiamata a interpretare un'agente FBI arruolata nella lotta al narcotraffico messicano; e ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE, biografia del narcotrafficante Pablo Escobar con Javier Bardem e Penélope Cruz.

Domenica 9 febbraio

Si (ri)parte alle 12.10 con i seguenti film: l’action-thriller con Steven Seagal KILLING SALAZAR, in cui una squadra di agenti speciali, incaricata di proteggere un “signore della droga”, fronteggia l'assedio degli ex complici del narcotrafficante; SACRIFICE con Cuba Gooding Jr. nei panni di un poliziotto chiamato a proteggere la sorella di uno spacciatore perché una banda di narcotrafficanti la sta cercando; MISS BALA – SOLA CONTRO TUTTI, in cui una truccatrice di Los Angeles, in cerca di un’amica scomparsa, viene coinvolta in un losco traffico; BOBBY Z – IL SIGNORE DELLA DROGA con Paul Walker nei panni di un detenuto che, in cambio della libertà, accetta di assumere l’identità di un narcotrafficante inseguito dall'FBI; LA PREDA PERFETTA con Liam Neeson che interpreta un investigatore privato ingaggiato da un trafficante di droga per trovare gli assassini che hanno ucciso sua moglie; CONTRABAND (ore 21.00), action-thriller con Mark Wahlberg chiamato a interpretare un ex contrabbandiere che, per saldare un debito con un gangster, accetta una pericolosa missione che da New Orleans lo conduce a Panama; e LE BELVE, thriller di Oliver Stone con Blake Lively, Aaron Johnson e Taylor Kitsch, in cui due giovani coltivatori di marijuana entrano in conflitto con i crudeli narcotrafficanti messicani.

I titoli sono disponibili On Demand nella collezione ASPETTANDO ZEROZEROZERO

