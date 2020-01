Terry Jones, un omaggio… in cerca del Senso della vita

Assieme ai suoi compagni di gruppo Monty Python, Terry Jones ha destrutturato e rivoluzionato la comicità contemporanea a suon di surreali sketch televisivi e di film epicamente folli. Anche per questo, l’attore, regista e sceneggiatore, affetto da tempo da una malattia degenerativa, ha lasciato un grande vuoto con la sua scomparsa questo 21 gennaio.

Tutto comincia con The Monty Pyhton’s Flying Circus, il programma televisivo che con le sue quattro stagioni rende Terry Jones e gli altri Python (Eric Idle, John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman e, in qualità di animatore, Terry Gilliam) delle celebrità.

Ma i Python non si accontentano di fare sempre le stesse cose, decidendo di confrontarsi con il grande schermo. Prima adottando il loro stile “a sketch” al cinema in E ora qualcosa di completamente diverso. Poi cimentandosi con storie di lunga durata nei supercult Monty Pyhton e il Sacro Graal e Brian di Nazareth.

Ma la summa della loro comicità è probabilmente contenuta in un altro film, ovvero Monty Python – Il senso della vita, pellicola a episodi diretta dallo stesso Jones, che vinse il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, nel 1983. Dalla nascita fino all'inevitabile dipartita, in questa opera i Python realizzano una serie di sketch indimenticabili sui vari stadi della vita umana.



Proprio Monty Python – Il senso della vita è stato scelto da Sky Cinema Comedy per rendere omaggio al genio comico di Terry Jones: il film verrà messo in onda domenica 26 gennaio alle 21 sul canale 309 di Sky e verrà riproposto in replica lunedì 27 gennaio alle 14.15.

Rivedere le incredibili trovate del film e apprezzarne la portata innovativa e sovversiva è sicuramente il modo migliore per ricordare un personaggio di cui sentiremo inevitabilmente la mancanza. Ma non è il caso di lasciarsi andare a inutili malinconie: come cantavano i disgraziati crocifissi al termine di Brian di Nazareth, "Always look on the bright side of life"… guardiamo sempre al lato positivo della vita.