Nell'autunno del 1968, Donald Crowhurst, padre di famiglia e uomo d'affari inglese, prende il largo. Appassionato di vela e deciso a provare il proprio valore, partecipa senza esperienza al Golden Globe Challenge, la prima corsa di vela solitaria intorno al mondo senza scalo. Sostenuto dalla moglie e dai tre figli, si lancia in questa incredibile avventura attraverso i mari e i suoi rovesci convinto di meritare il premio e le pagine del "The Sunday Time". Ma il mare non fa sconti e Donald scopre a suo spese il prezzo dell'ambizione e del dilettantismo. Appuntamento mercoledì 15 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Due con Il mistero di Donald C.

La sceneggiatura cerca di bilanciare il contesto storico. Siamo in Inghilterra nel 1968, le implicazioni avventurose e il peso degli affetti, non interessano quanto il mistero che avvolge, non tanto la fine di Crowhurst, in fondo facilmente deducibile, quanto le motivazioni alla base della sua decisione di intraprendere una sfida così ardua e persa in partenza.