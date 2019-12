Stanlio & Ollio arrivano su Sky Cinema Due

Steve Coogan (Philomena) e John C. Reilly ridanno vita all’amicizia e al talento dello strepitoso duo comico che ha divertito intere generazioni. Nel 1953 Stan Laurel e Oliver Hardy partono per una tournée teatrale in Inghilterra. Finita l'epoca d'oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto che mette in crisi temporaneamente il loro rapporto. Stanlio & Ollio vi aspettano su Sky Cinema Due martedì 24 dicembre alle 21.15.

Sono passati sedici anni dal momento d'oro della loro carriera hollywoodiana e, anche se milioni di persone amano ancora Stanlio e Ollio e ridono soltanto a sentirli nominare, la televisione sta minacciando l'abitudine culturale di andare a teatro e molti preferiscono andare al cinema a vedere i loro capolavori del passato oppure i nuovi Gianni e Pinotto, piuttosto che scommettere sulle loro esibizioni in teatrini di second'ordine. Eppure i due vecchi compagni di palcoscenico sanno ancora divertirsi e divertire, e la tournée diventa per loro l'occasione di passare del tempo insieme, fuori dal set, come non avevano mai fatto prima, e di riconoscere per la prima volta il sentimento di amicizia che li lega.

Stanlio & Ollio racconta il retroscena del più grande trucco del cinema e di quella stagione della commedia in particolare, ovvero che realizzare film comici è un lavoro serio, ragion per cui Stan Laurel, che era la mente creativa del duo, non smetteva mai di scrivere e di provare, e persino di coltivare l'illusione di un film, che, come ai vecchi tempi, avrebbe posto al compagno qualche difficoltà fisica ma lo avrebbe anche riempito di gioia.