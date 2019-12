Jumanji The Next Level, le interviste al cast

Arriva al cinema il 25 dicembre Jumanji The Next Level. In queste interviste i protagonisti raccontano un po' di loro, dalle insicurezze alle abilità desiderate. Si parte dal presupposto che Jumanji insegna a come affrontare e superare le nostre debolezze perché, come dice in questa intervista Karen Gillan, che interpreta Ruby Roundhouse, più si prova a metterle da parte più l'ansia ha il sopravvento mentre tu vorresti dominarla. Aggiunge Jack Black, che è il professor Sheldon "Shelly" Oberon, spiega che ha trovato un metodo per superare le sue paure: "Devi immaginare una spaventosa nuvola scura, gettartici in mezzo e spuntare dall'altra parte". Sullo stesso tema, il superamento delle paure, si confrontano Dwayne Johnson (il dottor Smolder Bravestone) e Kevin Hart (ovvero Franklin "Topo" Finbar) ma lo fanno scherzando, aspettando che ad aiutarli siano gli aiuti che vengono dall'alto. E' poi divertente scoprire chi, gli attori, vorrebbero diventare se gli fosse fornita l'opportunità di entrare in un altro corpo: da Jennifer Lopez ad Albert Einstein e nasce Jeinstein definito da Jack Black un porno-horror.



Jumanji The Next Level parte quando un ragazzo si ritrova nel corpo di The Rock, ha vissuto avventure difficili da raccontare ed è stato con una ragazza nel corpo di Karen Gillan. Dopo tutto questo come può avere una vita normale? E' sul confine della depressione nonostante un Natale in compagnia dei suoi amici. Il nonno lo incita a dare un senso alla sua vita dicendogli che più invecchia più peggiora. La fiducia Spencer la cerca nel gioco magico Jumanji, dove le cose però non seguono la scia dei suoi desideri. Gli amici, per aiutarlo, lo raggiungono ma il gioco ha delle falle e i finiscono intrappolati come anche il nonno di Spencer e l'ex socio Milo.