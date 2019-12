Il Natale di Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due

Per il periodo Natalizio, da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio, Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due propongono una ricca programmazione, con grandi prime visioni da gustare durante i giorni di festa.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno propone una programmazione con tante prime visioni come: il thriller di fantascienza con Ashton Sanders, John Goodman e Vera Farmiga, CAPTIVE STATE; l’animazione su uno dei personaggi più famosi delle favole in rima del Dr. Seuss, IL GRINCH; la commedia diretta da Christian De Sica che segna il ritorno dello storico duo Boldi-De Sica, AMICI COME PRIMA; l’emozionante commedia sulla voglia di riscatto RICOMINCIO DA ME con Jennifer Lopez; la tragicommedia con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini 10 GIORNI SENZA MAMMA; il ritorno di Michael B. Jordan, ancora una volta al fianco del Rocky Balboa di Sylvester Stallone, in CREED II; il grande successo cinematografico, A UN METRO DA TE, che racconta la storia d’amore tra adolescenti segnata dalla malattia; il “revenge thriller” con Jennifer Garner nei panni di una madre ferita PEPPERMINT - L'ANGELO DELLA VENDETTA; la commedia che ci porta a spasso nel tempo NON CI RESTA CHE IL CRIMINE, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli; la commedia al femminile con Anne Hathaway e Rebel Wilson ATTENTI A QUELLE DUE; e la storia vera della più giovane campionessa della WWE in un film con Vince Vaughn, Dwayne Johnson e Lena Headey, UNA FAMIGLIA AL TAPPETO (vedi prime visioni del mese). Da non perdere inoltre le grandi library, tra cui: il quarto capitolo della saga dedicata a Bourne, THE BOURNE LEGACY con Jeremy Renner, Edward Norton e Rachel Weisz; l’ironico gangster movie SLEVIN – PATTO CRIMINALE con Josh Hartnett, Morgan Freeman, Lucy Liu e Bruce Willis; il film d’avventura per tutta la famiglia, tratto dal romanzo di Wendy Orr, ALLA RICERCA DELL’ISOLA DI NIM con Jodie Foster e Gerard Butler.

Sky Cinema Due

Anche su Sky Cinema Due è prevista una programmazione con molte prime visioni, come: SOTTO SEQUESTRO, adattamento dell'omonimo romanzo di Ann Patchett con Julianne Moore, Ken Watanabe (Inception) e Christopher Lambert; l’incredibile storia vera diretta e interpretata da Joel Edgerton BOY ERASED – VITE CANCELLATE, con Russell Crowe, Lucas Hedges (Ben is back) e Nicole Kidman; il film tratto da un romanzo di Ian McEwan, IL VERDETTO con una strepitosa Emma Thompson; la pellicola che, grazie a Steve Coogan (Philomena) e John C. Reilly, ha ridato vita allo strepitoso duo comico STANLIO & OLLIO; l’ultimo film da attore di Robert Redford, OLD MAN & THE GUN, con Casey Affleck, Danny Glover e Sissy Spacek; l’opera di Marco Bellocchio, scelta come candidato italiano all’Oscar® per il miglior film straniero, IL TRADITORE con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta; il western di Jacques Audiard, premiato per la miglior regia Festival di Venezia 2019, I FRATELLI SISTERS con Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal; e la toccante commedia con Valerio Mastandrea e Marco Giallini DOMANI È UN ALTRO GIORNO. Da non perdere, inoltre, le library che hanno fatto la storia del cinema, tra cui: il capolavoro di Steven Spielberg, vincitore di 3 Oscar® e 2 Golden Globe, E.T. - L'EXTRA-TERRESTRE con una giovanissima Drew Barrymore; l’opera di Ron Howard, che ottenne 2 Oscar®, APOLLO 13 con Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Ed Harris e Gary Sinise; il celebre gangster-movie con Al Pacino e Michelle Pfeiffer, SCARFACE; la storia di amicizia e maltrattamenti di SLEEPERS, con Kevin Bacon, Brad Pitt, Dustin Hoffman e Robert De Niro; e la commedia ironica e riflessiva di Alexander Payne (Paradiso amaro), vincitrice di 1 Oscar® e 2 Golden Globe, SIDEWAYS – IN VIAGGIO CON JACK.