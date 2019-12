Buon Compleanno Christopher Plummer

Compie 90 anni Christopher Plummer e Sky Cinema Due lo festeggia con due sue meravigliose interpretazioni: TUTTI I SOLDI DEL MONDO che ha regalato all’attore canadese il premio Oscar® come miglior attore non protagonista e l’ormai classico TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE . Appuntamento venerdì 13 dicembre a partire dalle 15.45 e disponibile anche on demand nella collezione Christopher Plummer

Il 13 dicembre l’attore canadese Christopher Plummer compie 90 anni. Per festeggiarlo Sky Cinema Due propone due film appartenenti a momenti diverti della sua lunga carriera: alle 15.45 è previsto TUTTI I SOLDI DEL MONDO, film di Ridley Scott che ripercorre il rapimento del nipote del magnate John Paul Getty, interpretato da Plummer che per questo ruolo nel 2018 ottenne la nomination agli Oscar® come miglior attore non protagonista; alle 18.05 si passa invece a un celebre ruolo della sua gioventù, quello dell’ufficiale che s’innamora di Julie Andrews in TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE, pietra miliare del musical che nel 1966 fu premiato con 5 Oscar® e 2 Golden Globe

L’ attore canadese (è nato infatti nel 1929 a Toronto) di chiara impostazione shakesperiana, dopo le prime esperienze teatrali giovanili in Europa comincia a lavorare nel cinema alla fine degli anni Cinquanta. L’impatto con Hollywood è decisamente fortunato visto che Plummer recita accanto a Henry Fonda nel film di Sidney Lumet, Fascino del palcoscenico



Dopo l'ottima prova nel musical Tutti insieme appassionatamente (1965), dimostra una certa versatilità alternando ruoli comici, vedi "La pantera rosa colpisce ancora" (1975), ai più congeniali ruoli drammatici, tra cui L'uomo che volle farsi re.

Sarà però il nuovo millennio a portare nuovamente alla ribalta Christopher Plummer (dopo un periodo di appannamento tra 1980 e il 1990). Prima con la parte dello scrittore russo Tolstoi in "The last station" (2009) e poi con quello di un padre omosessuale in Beginners(2010), che oltre a un Golden Globe gli vale l'Oscar come "miglior attore non protagonista", risultando l'attore più anziano (82 anni) a conquistare una statuetta.



Nel 2015 è protagonista del thriller Remember, premiato alla 72ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Negli anni successivi è nel cast dei film, tra gli altri, Dickens - L'uomo che inventò il Natale (2017) e Cena con delitto - Knives Out che proprio in questi giorni è in programmazione nelle sale italiane.