100x100 cinema:La Collezionista si tinge di noir

In occasione della 29.ma edizione del Noir in Festival in programma a Como e Milano dal 6 al 12 dicembre, su Sky On demand è disponibile una collezione di film ad alta tensione . Per saperne di più, ecco il video di La Collezionista, la rubrica di Barbara Tarricone presentata all'interno di 100X100 Cinema

di Paolo Nizza

Barbara Tarricone: La Collezionista in Nero

Il film noir è il solo grande cinema popolare, un teatro dell’arte che capiscono e gustano insieme il camionista e il poeta, l’adolescente incolto e il borghese dai gusti sofisticati. La paura unisce... "

Sono parole di Norman Mailer, il grande scrittore americano autore di Il Nudo e il Morto. E in effetti sono tutti i colori del nero ad avvolgere la collezione Noir in Festival, disponibile su Sky On Demand. Un abbraccio fatale, un bacio mortale, ma soprattutto un omaggio alla 29 edizione del Noir in Festival in programma a Como e Milano dal 6 al 12 dicembre. Una raffica di pellicole premiate alle precedenti edizioni del Festival come Alpha Dog, Black Sea e Betty Love danza insieme a classici intramontabili come Viale del Tramonto e Taxi Driver in una vertigine di emozioni e brividi. Gli stessi che ho provato, seduto davanti alla macchina da scrivere nello studio di La Collezionista. Con il fascino di una dark lady, simile a una fiamma del peccato o a una dalia azzurra, la giornalista di Sky Cinema, nonché padrona di casa, Barbara Tarricone mi ha ospitato nella sua rubrica dedicata alle collezioni di Sky On Demand. Così tra un Jude Law impegnato in una caccia al tesoro in un sottomarino e una Renée Zellweger divisa tra tv e realtà., abbiamo indagato sui suggestivi indizi che albergano in questa adrenalinica e conturbante selezione di film. Insomma La collezionista è una luce nel buio, un faro che illumina la programmazione di Sky Cinema, un osservatorio privilegiato per scoprire i gioielli disponibili su SKy On Demand. Insomma, un appuntamento da non perdere

I film della collezione Noir in Festival

6 QUAI DES ORFEVRES

BETTY LOVE

ALPHA DOG

LA SPOSA DI CHUCKY

BLACK SEA

GANGSTER LAND,

I SEGRETI DI WIND RIVER

LA LEGGE DEL CRIMINE,

MEAN STREETS - DOMENICA IN CHIESA LUNEDÌ ALL'INFERNO,

TAXI DRIVER,

SPIONAGGIO INTERNAZIONALE,

THE EQUALIZER - IL VENDICATORE

THE EQUALIZER 2 - SENZA PERDONO

DIAMOND 13

MANHATTAN NOCTURNE

MILANO CALIBRO 9

BENT - POLIZIA CRIMINALE

PERFECT STRANGER

SPIONAGGIO INTERNAZIONALE

LONELY HEARTS,

VIALE DEL TRAMONTO

UN POSTO AL SOLE

TESTIMONE D'ACCUSA

IL CASO DRABBLE,

LA MAPPA DEL MONDO

GATTACA - LA PORTA DELL'UNIVERSO