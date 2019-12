In occasione della 29 edizione del Noir in Festival in programma a Como e Milano dal 6 al 12 dicembre , Sky Cinema Suspense propone una selezione di film premiati nelle precedenti edizioni. Appuntamento in prima e seconda serata a partire da venerdì 6 a domenica 8 dicembre. Tutti i film sono disponibili on demand nella collezione NOIR IN FESTIVAL

Ci sono due luoghi in questo momento dove a farla da padrone è il quello che in gergo cinematografico viene chiamato comunemente noir. Uno è uno spazio fisico, che da ben 29 edizioni propone i migliori prodotti in fatto di thriller, gialli e film d’azione. Si tratta, naturalmente del Noir in Festival in programma a Como e Milano dal 6 al 12 dicembre che per inciso ricorderà gli 80 anni di Batman, cavaliere nero nato dalla graphic novel e diventato icona cinematografica.



L’altro è virtuale ma non meno interessante. Si tratta di Sky Cinema Suspense che, proprio in occasione del Noir In Festival edizione 2019, propone una selezione di film premiati nelle precedenti edizioni.



Si parte venerdì 6 dicembre con la black-comedy Betty Love con Renée Zellweger nei panni di una cameriera testimone di un delitto; il film, oltre ad essere stato premiato ai Golden Globe e a Cannes, ha vinto il Premio Leone Nero al Noir in festival 2000. A seguire il film Black Sea, caccia al tesoro nelle profondità oceaniche con Jude Law e Scott McNairy. Il film ha vinto il Premio Leone Nero come miglior film e Premio del pubblico 2014.



Sabato 7 vanno in onda: il dramma metropolitano tratto da una storia vera Alpha dog con Justin Timberlake, Emile Hirsch, Bruce Willis e Sharon Stone, film insignito con il Premio Leone; e La sposa di Chucky, quarto capitolo della saga horror della bambola assassina con Jennifer Tilly e Katherine Heigl, vincitore del Premio del pubblico 1998.

Domenica 8 chiudono il ciclo: l’avvincente thriller con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu e Valeria Golino 36, quai des orfèvres, che ha ottenuto il Premio del pubblico "Casino de la Vallée” 2004; e il thriller, tratto da una storia vera e vincitore del Premio del pubblico 2013, Devil's knot - Fino a prova contraria con Colin Firth e Reese Witherspoon.



Sabato 7 vanno in onda: il dramma metropolitano tratto da una storia vera Alpha dog con Justin Timberlake, Emile Hirsch, Bruce Willis e Sharon Stone, film insignito con il Premio Leone; e La sposa di Chucky, quarto capitolo della saga horror della bambola assassina con Jennifer Tilly e Katherine Heigl, vincitore del Premio del pubblico 1998.

Domenica 8 chiudono il ciclo: l’avvincente thriller con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu e Valeria Golino 36, quai des orfèvres, che ha ottenuto il Premio del pubblico "Casino de la Vallée” 2004; e il thriller, tratto da una storia vera e vincitore del Premio del pubblico 2013, Devil's knot - Fino a prova contraria con Colin Firth e Reese Witherspoon.



Il tutto è disponibile on demand la collezione NOIR IN FESTIVAL